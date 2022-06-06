Зеленський обговорив з Джонсоном новий посилений пакет оборонної підтримки
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Британії Борисом Джонсоном новий пакет допомоги
Про це Зеленський повідомив у twitter.
"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Великою Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав Зеленський.
- 6 червня Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню М270 MLRS, які вражають ціль на відстані до 80 км.
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