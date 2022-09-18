Фінляндія помітила, як РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу

Про це повідомило фінляндське суспільне мовлення YLE.

Супутникові зображення вказують на те, що мобільні вогневі платформи та ракети зникли влітку з бази в районі Зеленогорська на Карельському перешийку, на північний захід від Санкт-Петербурга.

Про передачу обладнання раніше публічно не повідомляли ні в Росії, ні в західних країнах. Проте відомо, що Санкт-Петербург - це друге за значенням місто Росії і тому було оточене захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них стоять порожніми.

"Згідно зі знімками, чотири зенітні бази спустошили від обладнання", - повідомив виданню військовий експерт, майор у відставці Марко Еклунд.

Еклунд, який спостерігає за російськими збройними силами понад 20 років, проаналізував супутникові зображення на прохання Yle. На цій карті показані зенітно-ракетні батареї навколо Санкт-Петербурга, що в 170 км від фінського кордону.

Окрім повністю спорожнених баз, зенітно-ракетна техніка влітку була переміщена з інших баз навколо Санкт-Петербурга, швидше за все, в бік України. За словами Еклунда, передача техніки навряд чи суттєво послабила Санкт-Петербурзьку ППО, оскільки вилучене озброєння є його найстаршою частиною, тому Росії воно може більше не знадобитися для оборонних цілей. Натомість у війні з Україною навіть старі зенітні ракети ще мають застосування, оскільки Росії бракує на фронті сучасної високоточної зброї.

Видання отримало більшість супутникових зображень від комерційних операторів, доповнивши їх зображеннями з програми Google Earth Pro. Ці зображення отримано у серпні та вересні. Найбільш очевидні зміни можна побачити на південний захід від Санкт-Петербурга, у напрямку Естонії.

На двох зображеннях нижче видно, що з ракетної батареї біля села Керстово знято всі ракетні платформи. На першому зображенні у верхньому правому куті видно ряд із 12 з них. Перше фото датоване 2021 роком, останнє - початком вересня 2022 року.

Можна помітити, що з чотирьох батарей полку на місці залишилися лише дві. До того ж, знімки, отримані Yle, показують, що близько 25 контейнерів з ракетами, які, можливо, містили 100 ракет, були вилучені з однієї з двох батарей, що залишилися.

Станом на 27 серпня було відомо, що Росія повертає свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сирії. Їх можуть використовувати у війні проти України.

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