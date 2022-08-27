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Війна з Росією: хроніка
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Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ

27 серпня, 2022 субота
17:00
Світ ППО РФ

Росія повертає свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сирії, їх можуть використовувати у війні проти України

Про це повідомляє ізраїльське видання Kan.

Видання оприлюднило знімки, на яких можна помітити, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300.

У Тартусі вона була завантажена на судно і направлена в Росію. Можливо, ЗРК С-300 можуть використовувати у війні проти України на тлі дефіциту озброєння, який зараз спостерігається в армії окупантів.

Також на знімках можна помітити зникнення розгорнутої минулого місяця батареї, яка призначалася для захисту неба над російською базою "Хамім" і портом Тартус.

  • 27 серпня міноборони Британії повідомило, що росіяни посилили інтенсивність вогню на Донеччині, аби відвернути ресурси ЗСУ та завадити українському контрнаступу. У британській розвідці констатували, що за останні п’ять днів посилилася інтенсивність російських обстрілів на Донеччині. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут. 

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Сирія
ППО
війна з Росією
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