Фінляндія посилила обмеження на в'їзд для росіян
Міністерство закордонних справ Фінляндії у четвер, 6 липня, оголосило, що країна продовжує заборону на необов'язкові поїздки для громадян Росії та запроваджує нові обмеження
Про це повідомляє Yle.
Обмеження почнуть діяти у понеділок, 10 липня, і стосуватимуться бізнесменів, власників нерухомості та студентів.
Бізнесменам заборонять транзит до інших країн Шенгенської зони через територію Фінляндії. Для того, щоб потрапити до Фінляндії, вони, як і власники нерухомості, повинні будуть надати пояснення причини необхідності особистої присутності.
Студентам дозволятимуть в'їзд лише у навчальних цілях, за умови, що це веде до здобуття наукового ступеня, проте поїздки для участі в курсах у місцевих коледжах заборонять.
- 6 липня Росія закрила фінське генконсульство в Санкт-Петербурзі, а також висилала 9 дипломатів Фінляндії.
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