Про це повідомляє Yle.

Обмеження почнуть діяти у понеділок, 10 липня, і стосуватимуться бізнесменів, власників нерухомості та студентів.

Бізнесменам заборонять транзит до інших країн Шенгенської зони через територію Фінляндії. Для того, щоб потрапити до Фінляндії, вони, як і власники нерухомості, повинні будуть надати пояснення причини необхідності особистої присутності.

Студентам дозволятимуть в'їзд лише у навчальних цілях, за умови, що це веде до здобуття наукового ступеня, проте поїздки для участі в курсах у місцевих коледжах заборонять.