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Фінляндія посилила обмеження на в'їзд для росіян

6 липня, 2023 четвер
19:41
Світ Фінляндія

Міністерство закордонних справ Фінляндії у четвер, 6 липня, оголосило, що країна продовжує заборону на необов'язкові поїздки для громадян Росії та запроваджує нові обмеження

Про це повідомляє Yle.

Обмеження почнуть діяти у понеділок, 10 липня, і стосуватимуться бізнесменів, власників нерухомості та студентів. 

Бізнесменам заборонять транзит до інших країн Шенгенської зони через територію Фінляндії. Для того, щоб потрапити до Фінляндії, вони, як і власники нерухомості, повинні будуть надати пояснення причини необхідності особистої присутності. 

Студентам дозволятимуть в'їзд лише у навчальних цілях, за умови, що це веде до здобуття наукового ступеня, проте поїздки для участі в курсах у місцевих коледжах заборонять. 

  • 6 липня Росія закрила фінське генконсульство в Санкт-Петербурзі, а також висилала 9 дипломатів Фінляндії.
Росія
Фінляндія
Війна з Росією
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