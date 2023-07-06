Про це інформують у МЗС РФ.

"Параметри вступу Фінляндії до НАТО створюють загрозу безпеці Російській Федерації, а заохочення київського режиму на війну та накачування його західною зброєю означає ясно ворожі дії проти нашої країни. Така лінія фінської влади не може залишитися без відповіді", - йдеться у заяві.

Росія викликала фінського посла Антті Хелантера та висилає 9 фінських дипломатів як відповідь на політику країни.

У МЗС аргументують своє рішення як відповідь на політику Фінляндії, зокрема дискримінацію росіян при видачі віз та перешкоди для діяльності їх представництв. Також у РФ заявили, що можливий вступ її до НАТО створює загрозу безпеці, а підтримка Києва західною зброєю є ворожими діями.

РФ припиняє роботу генконсульства країни в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня.

Раніше Фінляндія вислала 9 співробітників російського посольства через їх розвідувальну діяльність.