РФ закриває генконсульство Фінляндії в Петербурзі та висилає 9 дипломатів
Росія заявила про припинення роботи фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі, також вона висилає 9 дипломатів Фінляндії
Про це інформують у МЗС РФ.
"Параметри вступу Фінляндії до НАТО створюють загрозу безпеці Російській Федерації, а заохочення київського режиму на війну та накачування його західною зброєю означає ясно ворожі дії проти нашої країни. Така лінія фінської влади не може залишитися без відповіді", - йдеться у заяві.
Росія викликала фінського посла Антті Хелантера та висилає 9 фінських дипломатів як відповідь на політику країни.
У МЗС аргументують своє рішення як відповідь на політику Фінляндії, зокрема дискримінацію росіян при видачі віз та перешкоди для діяльності їх представництв. Також у РФ заявили, що можливий вступ її до НАТО створює загрозу безпеці, а підтримка Києва західною зброєю є ворожими діями.
РФ припиняє роботу генконсульства країни в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня.
Раніше Фінляндія вислала 9 співробітників російського посольства через їх розвідувальну діяльність.
- 22 травня повідомлялося, що фінський державний гуртовий постачальник газу Gasum розірвав угоду на купівлю природного газу у "Газпром експорту" через російські трубопроводи.
- 2 червня очільник переговорної групи з формування нового уряду Фінляндії Петтері Орпо заявив, що обмеження на в'їзд для російських туристів до країни буде продовжено.
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