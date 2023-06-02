Фінляндія не планує відкривати кордон для російських туристів

Про це повідомляє Yle.

Відомо, що у вересні минулого року влада Фінляндії ухвалила рішення закрити кордон для російських туристів.

Зазначається, що дія запроваджених обмежень для громадян РФ завершиться, коли чинний уряд закінчить свою роботу. Однак, за словами Орпо, новий уряд нічого не змінюватиме у цьому питанні.

"Очевидно, що обмеження на в'їзд збережуться, оскільки війна продовжується", – констатував він.

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Видання додає, що цього тижня Росія оголосила, що закриє своє консульство в Лаппеенранті, а також відкличе згоду на діяльність петрозаводського та мурманського відділень Генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі. Орпо назвав такий розвиток подій очікуваним.