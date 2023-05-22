Фінський постачальник газу розірвав угоду з російським Газпромом
Фінський державний гуртовий постачальник газу Gasum розірвав угоду на купівлю природного газу у "Газпром експорту" через російські трубопроводи
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що у травні 2022 року Газпром припинив постачання природного газу трубопроводами компанії Gasum. Це сталося внаслідок суперечки щодо платежів. Після цього компанії розпочали переговори щодо врегулювання питання.
Газпром вимагав від європейських країн оплату за газ у рублях у зв'язку із санкціями, що їх запровадили через вторгнення РФ в Україну. Фінляндія відмовилася виконувати цю умову. Так у листопаді минулого року арбітражна компанія постановила, що Gasum не зобов'язаний здійснювати оплату в рублях. Водночас вона зобов'язала обидві сторони вести переговори.
"Сторони не змогли врегулювати ситуацію протягом терміну, визначеного арбітражним судом, і тому Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу", - зазначили у заяві фінської компанії.
Також у ній наголосили, що припинення стосується виключно трубопровідного постачання.
"Довгостроковий контракт на постачання СПГ, який Gasum укладає з "Газпром експортом", залишається в силі", - зазначили в компанії.
- 18 травня прем’єр Дорін Речан заявив, що Молдова відмовилася від газу та електрики РФ після того, як припинила залежності після початку повномасштабної війни в Україні.
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