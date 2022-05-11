Про це повідомляє Sky News.

Джонсон підписав декларацію з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, а сьогодні вдень він відправиться до Фінляндії, щоб підписати подібну декларацію безпеки з президентом Саулі Нііністьо.

У деклараціях передбачена зміна співробітництва у сфері оборони та безпеки між Великою Британією та кожною країною, посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань і розгортань, а також посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі.

Нові угоди також дозволять Великій Британії співпрацювати з північними партнерами та їхніми збройними силами в усіх сферах, включаючи кіберпростір.

"Ми непохитні та однозначні у нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими країнами.Це не короткостроковий союз, а довгострокове зобов’язання зміцнювати військові зв’язки та глобальну стабільність, а також зміцнювати оборону Європи для майбутніх поколінь" - наголосив Борис Джонсон.

Журналісти та експерти відзначають, що Швеція та Фінляндія синхронно почнуть вступ у НАТО вже наступного тижня. Таке рішення обидві, до того нейтральні, держави ухвалили на тлі російської агресії в Україну.

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