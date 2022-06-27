Фінляндія заборонила експорт міцного алкоголю до Росії

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву митної служби Фінляндії для видання Yle.

"Наразі ці санкції застосовуються до товарної позиції 2208 "Спирт етиловий неденатурований із концентрацією спирту менш як 80%; спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої", – повідомив старший інспектор Яркко Кескінен.



За його даними, до цієї категорії належать зокрема горілка, джин та віскі. При цьому під обмеження не потрапляють слабоалкогольні напої, такі як пиво, сидр та вино.



Зазначається, що у статті 3 регламенту Ради ЄС 2022/879 зазначено, що під заборону вивезення з Росії потрапляють "товари, які приносять значний дохід" та можуть сприяти "дестабілізаційним діям" Росії на території України.



Кескінен зазначив, що регламент не передбачає жодних винятків. Це означає, що крім усього під заборону потрапляє і перевезення алкоголю для особистого користування.



Тому заборона розповсюджується до всього імпорту – приватного та комерційного. До прикладу, напої, придбані в duty-free на кордоні, також заборонено провозити.

Начальник оборони Фінляндії Тімо Ківінен повідомив, що країна десятиліттями готувалася до можливого російського нападу і чинитиме жорсткий опір, якщо він станеться

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