Фінська мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні

Про це повідомляється на сайті компанії.

Всі сім ресторанів Hesburger в Україні були закриті навесні, коли розпочалося військове вторгнення РФ.

Чотири ресторани вже почали роботу, а решта три почнуть працювати пізніше.

У Hesburger зазначають, що українці хочуть повернутися до нормального повсякденного життя, попри війну.

"Рішення відкрити наші ресторани ми прийняли на прохання менеджерів ресторанів. За словами співробітників, наші клієнти сподівалися, що ресторани відкриються", - сказала генеральний директор Hesburger Карі Салмела.

У компанії зазначили, що не припиняли платити зарплатню працівникам в Україні протягом усього часу, коли ресторани були закриті.

23 червня ЗМІ повідомили, що ресторани McDonald’s в Україні можуть почати відкривати із серпня. Станеться це, якщо будуть узгоджені питання безпеки. Під час повітряних тривог McDonald’s працювати не буде.

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