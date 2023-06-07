"Фіорентина" - "Вест Гем": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний поєдинок пройде на "Фортуна Арена" у Празі. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Транслятором зустрічі є медіасервіс Megogo.

На шляху до фіналу "Фіорентина" пройшла у плей-офф португальську "Брагу" (7:2), турецький "Сівасспор" (5:1), польський "Лех" (6:4) та швейцарський "Базель" (4:3).

"Вест Гем" був кращим за кіпріотський "АЕК Ларнака" (6:0), бельгійський "Гент" (5:2) та нідерландський "АЗ Алкмар" (3:1).

Букмекери вважають, що фаворитом матчу з невеликим відривом є "Вест Гем" - 2,79. Проте шанси майже рівні, на виграш "Фіорентини" котирування - 2,83. Нічию в основний час оцінюють у - 3,25.

У минулому сезоні Лігу конференцій виграла італійська "Рома".

Ліга конференцій

Фінал

7 червня

"Фіорентина" (Італія) - "Вест Гем" (Англія)

Прага, "Фортуна Арена"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo