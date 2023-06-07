"Фіорентина" - "Вест Гем": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій
Сьогодні, 7 червня, у фіналі Ліги конференцій італійська "Фіорентина" зіграє проти англійського "Вест Гема"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінальний поєдинок пройде на "Фортуна Арена" у Празі. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Транслятором зустрічі є медіасервіс Megogo.
На шляху до фіналу "Фіорентина" пройшла у плей-офф португальську "Брагу" (7:2), турецький "Сівасспор" (5:1), польський "Лех" (6:4) та швейцарський "Базель" (4:3).
"Вест Гем" був кращим за кіпріотський "АЕК Ларнака" (6:0), бельгійський "Гент" (5:2) та нідерландський "АЗ Алкмар" (3:1).
Букмекери вважають, що фаворитом матчу з невеликим відривом є "Вест Гем" - 2,79. Проте шанси майже рівні, на виграш "Фіорентини" котирування - 2,83. Нічию в основний час оцінюють у - 3,25.
У минулому сезоні Лігу конференцій виграла італійська "Рома".
Ліга конференцій
Фінал
7 червня
"Фіорентина" (Італія) - "Вест Гем" (Англія)
Прага, "Фортуна Арена"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
- У ніч з 31 травня на 1 червня був зіграний фінал Ліги Європи, де іспанська "Севілья" по пенальті перемогла італійську "Рому".
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