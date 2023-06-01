"Севілья" по пенальті перемогла "Рому" у фіналі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На 35-й хвилині Пауло Дибала влучним ударом вивів "Рому" вперед. Проте вже в другому таймі "Севілья" зрівняла - автоголом відзначився Джанлука Манчіні.

В овертаймі ситуація не змінилась. Команди продовжили грати у "брудний" футбол з численними порушеннями правил. Арбітр показав 14 жовтих карток на 2 команди.

Переможця Ліги Європи визначили у серії пенальті, де кращими були гравці "Севільї":

Юссеф Ен-Несірі реалізував перший удар для "Севільї" - 1:0.

Футболісти "Роми" Браян Крістанте потужно пробив у лівий кут воріт - 1:1.

Ерік Ламела вдало пробив у правий кут - 2:1 на користь "Севільї".

У Джанлуки Манчіні сьогоднішній вечір жахливий - автогол і змарнований удар у серії пенальті.

Іван Ракітіч збільшив перевагу "Севільї" - 3:1.

Футболіст "Роми" Ібаньєз пробив у ліву стійку воріт - 3:1.

Руй Патрісіу потягнув четвертий удар "Севільї", але після перегляду відеоповтору арбітр змусив Гонсало Монтіеля перебити. Вдруге аргентинець був точнішим і приніс іспанцям перемогу.

Фото: Getty Images

На шляху до фіналу "Севілья" пройшла в плей-офф нідерландський ПСВ (3:2 за сумою двох матчів), турецький "Фенербахче" (2:1), англійський "Манчестер Юнайтед" (5:2) та туринський "Ювентус" (3:2).

Італійська "Рома" виявилась кращою за австрійський "Зальцбург" (2:1), іспанський "Сосьєдад" (2:0), нідерландський "Фейєнорд" (5:2) та леверкузенський "Байєр" (1:0).

За свою історію "Рома" лише один раз вигравала міжнародний турнір - Лігу конференцій у минулому сезоні.

"Севілья" - рекордсмен за кубками Ліги Європи - сім перемог у фіналах - 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023.

Ліга Європи

Фінал

31 травня

"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія) 1:1

Голи: Манчіні, 55 (авт.) - Дибала, 35

Серія пенальті - 4:1