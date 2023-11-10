Фірма Новинського, імовірно, оплачує УПЦ МП лобіста, який просуває її інтереси у США за $1,400/год
Українська православна церква Московського патріархату, ймовірно, коштом фірми ексдепутата від "Опозиційного блоку" платить $1,4 тис. на годину професору права в США Вільяму Вітні Берк-Вайту, щоб дискредитувати Україну та перешкоджати допомозі від США
Про це повідомив у facebook нардеп Мар’ян Заблоцький.
"Московський патріархат в Україні найняв лобіста…в США! Останні три тижні "ФСБ в рясах" платить одному лобісту по $1,4 тис. за годину, щоб обливати Україну брудом", - йдеться у повідомленні.
Заблоцький пояснює, що ця діяльність негативно впливає на шанси отримання фінансової та воєнної підтримки Україною, тому що релігія є особливо чутливою темою для республіканців.
Нардеп зазначив, що минулого тижня делегація українських релігійних лідерів відвідала США і доводила свою позицію, але Московський патріархат на шляху до своєї мети покладається на свої гроші.
Читайте також: Ухвалений у першому читанні закон - проти російської церкви, хоча лише на папері
Документ, який звітує про винаймання лобіста, опублікований у системі FARA eFile, яка є електронним порталом для подання документів до мін'юсту США відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів.
У звіті зазначено повне ім’я лобіста - Вільям Вітні Берк-Вайт, а також сума, яку Берк-Вайт отримав від компанії Amsderdam and Partners LLP, міжнародної юридичної фірми, представником якої є ексдепутат Верховної Ради IX скликання від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, - $7 тис.
Що Берк-Вайт встиг зробити для просування інтересів УПЦ МП у США
- опублікував статті в The Hill;
- звернувся до департаменту державного управління релігійної свободи;
- звернувся до офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа;
- звернувся до Білого дому;
- звернувся до офісів сенаторів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.
"На мою думку, така діяльність московського патріархату - це державна зрада, чергова зрада зі списку їх свідомих зрад. Сподіваюсь, що наші органи перевірять законність такого фінансування. Мені особисто важко уявити, щоб кошти ці могли йти від когось іншого, крім як від одного підсанкційного олігарха — основного спонсора московської церкви тут. Тому порушення цих санкцій тут цілком ймовірне. Можливо, і законодавства США, якщо реальним платником був цей олігарх", - зауважив Заблоцький.
- Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла. Митрополита обвинувачують у виправданні агресії РФ проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.7
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе