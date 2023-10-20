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Заперечення існування України та агресії РФ: справу митрополита УПЦ МП Лебедя передали до суду

20 жовтня, 2023 п'ятниця
15:44
Кримінал

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла. Митрополита обвинувачують у виправданні агресії РФ проти України

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України.

Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави та називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя. 

14 липня Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.

7 серпня адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень.  

Пізніше, 9 серпня, СБУ повідомила, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя, на псевдо Паша Мерседес, не вплине на справедливий розгляд справи.

Солом'янський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обов'язків для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)  

14 серпня адвокат митрополита Микита Чекман повідомив, що Павла Лебедя було доставлено до кардіологічного відділення однієї з київських лікарень. Йому зробили операцію.

Україна
Росія
УПЦ МП
СБУ
Київщина
Війна з Росією
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