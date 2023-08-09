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Застава за митрополита УПЦ МП Лебедя не означає звільнення від відповідальності: СБУ про зміну запобіжного заходу

9 серпня, 2023 середа
10:33
Кримінал Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)

СБУ повідомляє, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя, на псевдо Паша Мерседес, не вплине на справедливий розгляд справи

Про це інформує Служба безпеки України.

"Звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в заяві.

За даними правоохоронців суд наклав на митрополита УПЦ МП обов’язки: носити електронний браслет, не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого, за першою вимогою прибувати, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Нині розслідування стосовно Лебідя завершено, згодом обвинувальний акт скерують до суду.

Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя. 

14 липня, Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.

7 серпня адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень.  

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