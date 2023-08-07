Про це заявив адвокат Микита Чекман.

"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської Лаври нарешті звільнено з-під варти. Нагадаємо, що Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з обранням застави у розмірі 33 300 000 грн", - написав він.

Згідно зі словами Чекмана, митрополита Павла було звільнено під заставу у розмірі 33 мільйони гривень, яку внесли на сайті УПЦ МП близько тисячі людей.

Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі.

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя.

14 липня, Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебідя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.