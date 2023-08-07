Митрополита УПЦ МП Павла Лебідя відпустили з-під варти під заставу в 33 млн грн, - адвокат
У понеділок, 7 серпня, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебідя, на спевдо Паша Мерседес, звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень
Про це заявив адвокат Микита Чекман.
"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської Лаври нарешті звільнено з-під варти. Нагадаємо, що Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з обранням застави у розмірі 33 300 000 грн", - написав він.
Згідно зі словами Чекмана, митрополита Павла було звільнено під заставу у розмірі 33 мільйони гривень, яку внесли на сайті УПЦ МП близько тисячі людей.
Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса
Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.
Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі.
29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.
13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя.
14 липня, Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебідя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе