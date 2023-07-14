Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю на тримання під вартою
У п'ятницю, 14 липня, Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебідя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Прокурори просили суд змінити цілодобовий домашній арешт митрополита УПЦ МП на утримування під вартою з можливістю внесення застави у 60 млн грн, а також заборонити відвідувати Києво-Печерську Лавру.
Віряни зібралися біля будівлі суду, який обирає митрополиту Павлу, на прізвисько Паша Мерседес, зміну запобіжного заходу. Прихильники УПЦ МП моляться та кажуть, що прийшли захищати митрополита.
Фото: Дмитро Дідора
Фото: Дмитро Дідора
Фото: Дмитро Дідора
Фото: Дмитро Дідора
Фото: Дмитро Дідора
Фото: Дмитро Дідора
Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса
Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.
Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі.
29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.
13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя.
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