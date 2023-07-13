Заперечував існування України: СБУ повідомила про нову підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю
Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла Лебідя (прізвисько "Паша Мерседес")
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави", - йдеться у повідомленні.
Також Паша Мерседес назвав російську збройну агресію проти України громадянським конфліктом, який триває з 2014 року.
Судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій священнослужителя.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила митрополиту про нову підозру за двома статтями:
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);
- ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса
Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.
Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі.
29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.
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