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Суд продовжив дію обмежень, накладених на митрополита Павла

13 серпня, 2023 неділя
16:29
Кримінал Павло Лебідь, Паша "Мерседес"

Солом'янський районний суд у суботу, 11 серпня, продовжив строк дії обов'язків для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

Про це Суспільному повідомив його адвокат Микита Чекман.

Зазначається, що строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. За словами адвоката Чекмана, прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської Лаври. Суд клопотання сторони обвинувачення відхилив.

Що відомо про провадження проти Паші Мерседеса

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя. 

14 липня Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.

7 серпня адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень.  

Пізніше, 9 серпня, СБУ повідомила, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя, на псевдо Паша Мерседес, не вплине на справедливий розгляд справи.

Суспільство
Україна
УПЦ МП
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