Фізики з Мічиганського університету вважають, що розширення Всесвіту пригнічується

Про це повідомляє Science Alert.

Вчені виявили, що космічні структури ростуть повільніше, ніж передбачено загальною теорією відносності Ейнштейна, а темна енергія відіграє більш домінуючу гальмівну роль, ніж вважалося раніше. Це відкриття може змінити наше розуміння темної матерії, темної енергії та фундаментальних космологічних теорій.

"Якщо гравітація діє як підсилювач збурення матерії, яка перетворюється на великомасштабну структуру, то темна енергія діє як амортизатор, що пригнічує ці збурення і сповільнює ріст структури", - заявив фізик з Мічиганського університету Нгуєн.

"Вивчаючи, як космічна структура скупчується і зростає, ми можемо спробувати зрозуміти природу гравітації і темної енергії".

Точна швидкість розширення, відома як постійна Габбла (H0), не зовсім зрозуміла. Якщо виміряти, як певні види вибухаючих зірок віддаляються, то можна отримати прискорення 74 км/с на мегапарсек. Використовуючи "світлове відлуння" розтягнутого випромінювання, яке все ще стрибає після Великого вибуху - космічне радіочастотне поле (CMB) - H0 ближче до 67 км/с.

Це може здатися не дуже великою різницею, але розбіжність зберігається протягом достатньої кількості досліджень, і її більше не можна відкидати як незначну помилку.

Якби з якихось причин цей процес відхилився від того, що пророкує модель узгодження, перешкоджаючи зростанню великомасштабної структури Всесвіту, суперечність між різними показниками прискореного розширення Всесвіту зникла б.

Дослідники використали комбінацію вимірювань пульсацій у космічному просторі, гравітаційного лінзування та деталей космічного фону в радіочастотному діапазоні, щоб дійти статистично переконливого висновку, що розширення космічної тканини відбувається повільніше.

"Різниця в цих темпах зростання, яку ми потенційно виявили, стає все більш помітною, коли ми наближаємося до сьогоднішнього дня, - каже Нгуєн.

"Ці різні дані індивідуально і колективно вказують на пригнічення зростання. Або ми пропускаємо якоїсь систематичної помилки в кожному з цих дослідів, або ми пропускаємо якусь нову, пізню фізику в нашій стандартній моделі".

Хоча немає очевидних пояснень того, що може гальмувати зростання космічної матерії, майбутні вимірювання великомасштабної структури Всесвіту можуть принаймні натякнути на те, чи є потреба досліджувати цю ідею далі.

Всесвіту знадобилось 13,7 мільярдів років, щоб сформуватись таким чином. Ми можемо почекати ще кілька років, щоб розгадати секрети таких прекрасних космологічних складок.