Фізособи-підприємці реєструють по 10-11 тис. касових апаратів на день, – Гетманцев

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"На день реєструється по 10-11 тися. РРО. На свята, коли податкова не працювала, підприємці реєстрували по 8 тис. так званих програмних РРО ("касові апарати в смартфоні")", – сказав він.

Як нагадав Данило Гетманцев, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці 2-4 групи зобов’язані використовуати РРО або програмні касові апарат (додаток, що можна встановити на смартфон або планшет). Він додав, що більшість із зареєстрованих реєстраторів – це програмні РРО.

"Рішення вступило в силу. З 1 грудня більше 80 тис. ФОПів на єдиному податку вже зареєстрували РРО, це до тих 70 тисяч, які були зареєстровані до того часу. Люди кинулися встановлювати РРО", – пояснив Гетманцев.