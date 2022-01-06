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Ексклюзив

Фізособи-підприємці реєструють по 10-11 тис. касових апаратів на день, – Гетманцев

6 січня, 2022 четвер
20:30
Економіка Данило Гетманцев

За грудень 2021 року фізичні-особи підприємці на єдиному податку зареєстрували більше 80 тис. реєстраторів розрахункових апаратів (РРО або касових апаратів), нині на день реєструється по 10-11 тис. таких касових апаратів

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"На день реєструється по 10-11 тися. РРО. На свята, коли податкова не працювала, підприємці реєстрували по 8 тис. так званих програмних РРО ("касові апарати в смартфоні")", – сказав він.

Як нагадав Данило Гетманцев, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці 2-4 групи зобов’язані використовуати РРО або програмні касові апарат (додаток, що можна встановити на смартфон або планшет). Він додав, що більшість із зареєстрованих реєстраторів – це програмні РРО.

"Рішення вступило в силу. З 1 грудня більше 80 тис. ФОПів на єдиному податку вже зареєстрували РРО, це до тих 70 тисяч, які були зареєстровані до того часу. Люди кинулися встановлювати РРО", – пояснив Гетманцев.


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гроші
ФОП
Данило Гетманцев
Змістовно з Христиною Яцків
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