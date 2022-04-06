ФК "Барселона" зібрав 17 тонн їжі для біженців з України

Про це повідомляє Mundo Deportivo



Збір їжі розпочався ще 28 березня. Також тривав протягом матчу жіночих команд "Барселона" - "Реал", який відбувся 30-го числа, і завершився після топ-матчу Ла Ліги між "Барсою" та "Севільєю".



Волонтери приймали продукти в наметах, встановлених у різних точках стадіону "Барселони" "Камп Ноу" від усіх людей, які прийшли допомогти біженцям з України, які перебувають у Барселоні.



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