Фон дер Ляєн закликала не бойкотувати саміт G20, якщо у ньому братиме участь Путін
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів G20 не бойкотувати саміт організації, якщо у ньому вирішить взяти участь російський диктатор Володимир Путін
Про це повідомляє DW.
На її думку, якщо Путін вирішить взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року, це не має стати приводом для бойкоту заходу.
"Ми повинні дуже ретельно подумати про те, чи не паралізуємо ми всю G20, тому я не підтримую це. На мій погляд, G20 надто важлива, у тому числі для країн, що розвиваються, щоб ми дозволили Путіну знову зруйнувати цей орган. Наступний саміт навпаки необхідно використати, щоб сказати Путіну в обличчя все, що ми думаємо про нього та його дії. Цілком зрозумілим є одне: жодного "бізнесу як завжди", тобто нормальності, не буде", - сказала фон дер Ляєн.
Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада 2022 року на Балі.
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