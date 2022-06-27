Про це повідомляє DW.

На її думку, якщо Путін вирішить взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року, це не має стати приводом для бойкоту заходу.

"Ми повинні дуже ретельно подумати про те, чи не паралізуємо ми всю G20, тому я не підтримую це. На мій погляд, G20 надто важлива, у тому числі для країн, що розвиваються, щоб ми дозволили Путіну знову зруйнувати цей орган. Наступний саміт навпаки необхідно використати, щоб сказати Путіну в обличчя все, що ми думаємо про нього та його дії. Цілком зрозумілим є одне: жодного "бізнесу як завжди", тобто нормальності, не буде", - сказала фон дер Ляєн.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада 2022 року на Балі.

6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн "Великої двадцятки", якщо на них будуть запрошені представники Росії.

27 квітня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 2022 року в Індонезії.

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