Фонд держмайна виставив на приватизацію Калуську ТЕЦ зі стартовою ціною понад 230 млн грн

Про це у Facebook повідомила пресслужба Фонду держмайна.



Згідно з повідомленням, аукціон з приватизації майнового комлпексу "Калуська теплоелектроцентраль - нова" має відбутися 30 листопада. Стартова ціна об'єкту складає 230,16 млн грн.



Зазначається, що проєктна електрична потужність ТЕЦ складає 200 МВт. Вона постачає електроенергію до енергоринку України. Крім цього, станція входить в "Бурштинський енергоострів", який синхронізований з об’єднаною енергосистемою Європи.

За інформацією ФДМУ, переможець торгів отримає головний корпус, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства.



Водночас, покупець майнового комплексу буде зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства щонайменше протягом 5 років; погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом; погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства, а також недопустити звільнення працівників з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу щонайменше протягом 6 місяців.





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