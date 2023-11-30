Forbes: Україна виготовляє щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, РФ – ушестеро більше

Про це пише Forbes із посиланням на експертів.

Виробництво FPV-дронів відносно просто масштабувати – вони збираються із китайських компонентів, але компаніям бракує рук.

Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, заявив засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет. З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає підприємець.

Загалом в Україні є близько 200 виробників дронів різного типу. Вони забезпечують лише 10–15% від загальної потреби армії, говорить засновниця фонду Dignitas Любов Шипович. За її оцінкою, лише FPV-дронів потрібно близько 200 тис. штук на місяць.

Проте компаніям бракує кваліфікованих кадрів. За період незалежності України університети підготували недостатньо кадрів, і більшість із них виїхали за кордон.

Ті інженери, які здобули освіту ще за часів СРСР, не досить динамічні, а виготовлення дронів - це галузь, яка швидко розвивається, вказує видання. До того ж усіх спеціалістів перевіряють на зв'язки з РФ.

У 2022 році КПІ ім. Сікорського набрав 25 студентів на спеціальність "Авіоніка" і 167 на спеціальність "Телекомунікації та радіотехніка". Проте бакалаврський диплом вони отримають у 2026 році. А фахівці потрібні вже зараз. В Україні триває набір на курси зі збирання дронів, але це наразі не розв'язує проблему браку кадрів.