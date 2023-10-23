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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Одна група росіян може використовувати 50 FPV-дронів на добу, у нас такого ресурсу немає, - військовий

23 жовтня, 2023 понедiлок
15:45
Війна з Росією безпілотник, дрон

Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, перебуваючи на Бахмутсько - Куп'янському напрямку, зазначив, що ворожі дрони постійно присутні у повітрі над нашою територією, противник має багато БПЛА різних модифікацій

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо кількості ворожих БПЛА, то противник цей напрямок визначає як важливий для свого стратегічного розвитку. Для армії РФ ряд засобів виготовляються за рахунок російського військово-промислового комплексу, зокрема "Орлан", ZALA розвідувального типу дії та ще багато різних модифікацій. Ворог кількісно забезпечений такими БПЛА, відповідно, є постійна присутність ворожих дронів у повітрі над нашою територією. Також противник використовує БПЛА цивільного призначення, наприклад, DJI Mavic-3, Matrice 300, Matrice 350, а також FPV-дрони", - зауважив командир роти ударних БПЛА.

За його словами, таких засобів в окупаційної російської армії багато. Частково їх ліквідують наші засоби РЕБ, а частково за рахунок вогневого впливу.

"Однак противник може собі дозволити FPV-дронами літати у черговому режимі. Поясню на прикладі. Для спрацювання нашого дрона має бути точно підтверджена ціль та обрана запасна ціль у випадку зникнення основної, щоб був досягнутий результат. А ворог підіймає дрон, доки буде вистачати у нього батарейки, тобто не працює на визначену ціль. Якщо закінчилася батарейка і дрон впав, то підіймається наступний, і так триває доки не з'явиться якась наша автівка чи будь-що інше. Одній групі російських вояк вистачає ресурсу протягом одного дня застосовувати близько 50 FPV-дронів, у нас такої можливості немає", - зауважив військовий.

Юрій Федоренко звернувся до українців з проханням підтримати Сили оборони, аби таких засобів в українських захисників теж було вдосталь.

  • 17 жовтня у межах проєкту "Армія дронів" українські військові отримали ще 840 безпілотників українського виробництва, придбаних за кошти держбюджету.
  • 21 жовтня уряд України підтримав пропозицію Міноборони, щоб допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби відбувався на підставі акту спільних відомчих випробувань або через вивчення тактико-технічних характеристик
  • 22 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти атакують Україну новими безпілотниками невстановленого типу. Двигуни цих дронів терористи купують на китайському сайті AliExpress
Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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