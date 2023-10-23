Одна група росіян може використовувати 50 FPV-дронів на добу, у нас такого ресурсу немає, - військовий
Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, перебуваючи на Бахмутсько - Куп'янському напрямку, зазначив, що ворожі дрони постійно присутні у повітрі над нашою територією, противник має багато БПЛА різних модифікацій
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо кількості ворожих БПЛА, то противник цей напрямок визначає як важливий для свого стратегічного розвитку. Для армії РФ ряд засобів виготовляються за рахунок російського військово-промислового комплексу, зокрема "Орлан", ZALA розвідувального типу дії та ще багато різних модифікацій. Ворог кількісно забезпечений такими БПЛА, відповідно, є постійна присутність ворожих дронів у повітрі над нашою територією. Також противник використовує БПЛА цивільного призначення, наприклад, DJI Mavic-3, Matrice 300, Matrice 350, а також FPV-дрони", - зауважив командир роти ударних БПЛА.
За його словами, таких засобів в окупаційної російської армії багато. Частково їх ліквідують наші засоби РЕБ, а частково за рахунок вогневого впливу.
"Однак противник може собі дозволити FPV-дронами літати у черговому режимі. Поясню на прикладі. Для спрацювання нашого дрона має бути точно підтверджена ціль та обрана запасна ціль у випадку зникнення основної, щоб був досягнутий результат. А ворог підіймає дрон, доки буде вистачати у нього батарейки, тобто не працює на визначену ціль. Якщо закінчилася батарейка і дрон впав, то підіймається наступний, і так триває доки не з'явиться якась наша автівка чи будь-що інше. Одній групі російських вояк вистачає ресурсу протягом одного дня застосовувати близько 50 FPV-дронів, у нас такої можливості немає", - зауважив військовий.
Юрій Федоренко звернувся до українців з проханням підтримати Сили оборони, аби таких засобів в українських захисників теж було вдосталь.
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