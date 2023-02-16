Формула миру, посилення санкцій проти РФ, відновлення України: Шмигаль зустрівся з послами країн G7
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 16 лютого, провів зустріч із послами країн G7
Про це повідомив Кабмін.
Як зазначили в уряді, під час зустрічі сторони "скоординували спільні зусилля для перемоги нашої країни", зокрема обговорили формулу миру Володимира Зеленського.
Також на зустрічі йшлося про потребу в посиленні тиску на Російську Федерацію. Зокрема, Шмигаль зауважив, що відповіддю на ядерний шантаж на Запорізькій АЕС і тероризм на Каховському водосховищі має стати посилення санкцій проти російської атомної галузі.
Окрім того, прем’єр-міністр і посли країни G7 обговорили пріоритети у відновленні України та плани з децентралізації енергетичної мережі.
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