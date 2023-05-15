Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Формула смерті
OPINION

Формула смерті

Ігор Гулик
15 травня, 2023 понедiлок
20:07
Погляд Ігор Гулик

Безперечно, у Зеленського чудові райтери. У цьому вкотре можна переконатися, послухавши його промову на церемонії вручення Премії Карла Великого у Німеччині

"Путін і є катастрофа. Путін і є агресія. І він не хоче для себе та свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити?... Людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю…" - сказав український президент.

Такий акцент особливо актуальний зараз, коли на глобальному видноколі раптом виринув легіон охочих "полагодити" "українське питання" на свій розсуд і штиб. Я спеціально вживаю тут зворот "українське питання" замість "російсько-українська війна", оскільки більшість "планів", "формул", "алгоритмів", "місій", оповитих для пристойності флером миротворчості, так чи інак ставлять Україну у позицію підлеглості. Тобто передбачають апріорі втрату Києвом суверенітету над його тимчасово окупованими територіями, відмову від природного для кожної незалежної країни вектора руху, безпекову обмеженість у виборі блоків чи міждержавних об'єднань. Натомість щодо агресора, то і китайський "план", і те, що пропонує Макрон та Ко, і нікому не відома (принаймні, в загальних рисах) "миротворча місія" Папи Франциска, про яку він прохопився після відвідин путінофіла Орбана, і активність бразилійця Лули, — навпаки, — надають кремлівському господареві преференції, більше схожі на улещування та умиротворення.

Читайте також: Блиск і безсилля світових інституцій

Більшість "планів", "формул", "алгоритмів", "місій", оповитих для пристойності флером миротворчості, так чи інак ставлять Україну у позицію підлеглості

Тому "путінська формула смерті" є точною характеристикою і реальної практики Москви щодо своїх сусідів, насамперед України, а в перспективі і найближчих сусідів – Грузії, Балтії, Молдови, Польщі, і наслідків згаданих вище сумнівних "китайських грамот".

Читайте також: Хто диктував Пекіну "мирний план"?

Чому різношерстні пацифісти активізувалися саме зараз? Насамперед тому, що досі так чи інакше перебувають під впливом Путіна, його ефесбешної мережі, його грошей і, ймовірно, певних компрометувальних матеріалів десь у шухлядках Луб'янки. І, зрозуміло, не можуть не помічати, що Росія Путіна дуже близька до поразки. Нищівної, з непередбачуваними наслідками, з ноунеймами біля керма велетенського монстра, яких вже точно змушуватимуть до депутінізації, декагебізації та демонтажу імперії. Ми зараз просто не можемо уявити собі наслідків майбутніх процесів, які невідворотно нависли над путінським режимом у всіх його виявах, але наслідків для цілого світу і геополітики загалом. Тобто йдеться про реноме багатьох досі "білих та пухнастих" діячів, про те, що їхні кар'єри, успіх, досягнення будувалися на прихованій підтримці Москви.

Ми зараз просто не можемо уявити собі наслідків майбутніх процесів, які невідворотно нависли над путінським режимом у всіх його виявах, але наслідків для цілого світу і геополітики загалом. Тобто йдеться про реноме багатьох досі "білих та пухнастих" діячів, про те, що їхні кар'єри, успіх, досягнення будувалися на прихованій підтримці Москви

Другим поштовхом до активної, але сумнівної за визначенням миротворчості є докорінні зміни на планетарній шахівниці після перемоги України. Йдеться не тільки про кризу міжнародних безпекових, гуманітарних та інших інституцій, які не встояли (будемо відвертими) перед викликами новітньої війни. Йдеться про порушення рівноваги на терезах такої звичної архітектоніки впливів у різних регіонах планети: в Європі, у велетенській Азії, Латинській Америці та Африці. Усунення "російського чинника", повірте, відчують навіть у Арктиці та Антарктиді. І це очищення буде тільки цілющим. Якщо йдеться про наш континент, то ніхто після поразки Путіна не ризикне нехтувати впливами України, яка разом з Польщею та країнами Балтії стануть локомотивами для ЄС, розбудивши від летаргійного сну так звану стару Європу. То ж чи сидітимуть склавши руки перед втратою впливовості, а отже й виборців, політики теперішніх важковаговиків?

Читайте також: Концептуальні ігри

Ніхто після поразки Путіна не ризикне нехтувати впливами України, яка разом з Польщею та країнами Балтії стануть локомотивами для ЄС, розбудивши від летаргійного сну так звану стару Європу. То ж чи сидітимуть склавши руки перед втратою впливовості, а отже й виборців, політики теперішніх важковаговиків?

Ще одним мотивом "миротворців" є, без сумніву, український контрнаступ. Він пришвидшить агонію Росії, і, цілком ймовірно, стане стартовим пострілом до процесів у самій "федерації", які наразі не надаються до тверезого прорахунку. Зважаючи на непрогнозованість дій тих чи інших акторів на велетенській сцені від Балтики до Сахаліну. Зважаючи на характер "російських бунтів", знаних з історії. З огляду на те, що всі ці заворушення, громадянські конфлікти, локальні війни спалахуватимуть на терені, де розміщена ядерна зброя. Не кажучи вже про те, що ніхто не сидить у мізках самого Путіна – цього гопника з амбіціями імператора, цього щура, загнаного у глухий кут. Тобто наразі, попри заспокоєння резонерів та психоаналітиків, ми не гарантовані від того, що воєнний злочинець, аби уникнути справедливого покарання, не вдасться до застосування останнього аргументу.

Тому, як не крути, формула Путіна таки є "формулою смерті". Смерті, унаочненої вже в тимчасово окупованих містах та селах України, з могилами жертв російського геноциду, що волають до помсти. Смерті, яка ледь не щодня прилітає у мирні помешкання українців ракетами найвитонченіших модифікацій. Зрештою, смерті самих росіян, фізичної - на фронті, моральної та етичної - у тилу.

Єдиним шляхом для деактивації цієї формули є формула перемоги України. Тобто – формула життя.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
Евробачення Швеція – Loreen
14 травня, 2023 неділя
На "Євробаченні-2023" перемогла співачка Loreen зі Швеції. Це її друга перемога на конкурсі
F-16
13 травня, 2023 субота
США можуть пропонувати Україні літаки F-16 в обмін на проведення реформ, - британський експерт Грант
Путін Гаага
14 травня, 2023 неділя
Путін має просити у нас пощади, - Зеленський на врученні премії імені Карла Великого
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.85
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
15 травня
21:02
На фото: актори "Форсажа 7"
Вийшов фінальний трейлер фільму "Форсаж 10"
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Куди вдарять українці, Путін сміється із санкцій Заходу, Пригожин заперечує пропозицію для Києва. Світові ЗМІ про Україну 15 травня
20:50
Президент України Володимир Зеленський
Окрім оборонної допомоги на €2,7 млрд, Німеччина виділяє Україні €11 млрд довгострокової підтримки, - Зеленський
20:34
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримали двоє чоловіків
20:32
Окупанти на Запоріжжі імітують стабільність, але розуміють, що ЗСУ завадять їм провести восени псевдовибори, - депутат облради Ашурбеков
20:01
На Донеччині під ворожий обстріл потрапили поліцейські, 5 поранені
19:58
Ексклюзив
Нацгвардія
Перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку
19:52
Дмитро Кулеба
Є розуміння часових рамок щодо рішень про літаки для України, - Кулеба
19:29
Ісландія
Ісландія передасть Україні польовий госпіталь
19:13
Московський Кремль
"Вважають зрадою": Кремль заборонив високопоставленим чиновникам звільнятися під час війни, - ЗМІ
19:13
Окупанти
Силовики РФ проводять рейди на залізничних станціях окупованого Криму, — Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 446-го дня війни: вибух у центрі окупованого Луганська та підозра Фірташу
18:34
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
ЗСУ відреагували на виведення Росією "калібрів" до Азовського моря
18:24
білоруські військові
Після падіння авіації РФ у Брянській області Білорусь перевела сили ППО у "готовність номер один"
18:23
Владислав Ванат, Динамо
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 26-го туру
18:08
OPINION
Віктор Каспрук
Вибори у Туреччині - непростий вибір між неоосманізмом і європейськістю
18:03
Оновлено
Минай - Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 26-го туру чемпіонату України
17:56
Бойовика "ЛНР", який переховувався на Київщині під виглядом переселенця, засудили до 8 років тюрми
17:46
Оновлено
літаки Аерофлоту
Грузія дозволила польоти першій авіакомпанії з РФ
17:46
Ексклюзив
Непокаране зло повертається
Росіяни вивозять українських дітей у Дагестан, - ексуповноважений президента з прав дитини Кулеба
17:36
Лукашенко у Москві на 9 травня 2023 року
З перебинтованою кінцівкою: Лукашенко вперше за шість днів з'явився на публіці
17:19
Володимир Ар’єв: судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського
17:17
Київ дощ
Де в Україні 16 травня можливі дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:13
Ексклюзив
депутат Херсонської облради Хлань
На Херсонщині почали відновлювати населені пункти, розташовані поза зоною ураження російської артилерії, - Хлань
17:08
Ексклюзив
Туреччина
За нової доби Ердогана Туреччина може увійти у період застою, - сходознавець Якубович
16:56
картина художник мистецтво
Роботи українських митців представили на платформі Google Arts & Culture
16:47
ВООЗ
ВООЗ закриває офіс у Москві. Україна ініціювала цей процес у травні 2022 року
16:44
Ексклюзив
поставки озброєння
Нові партії озброєння розширять діапазон знищення військових об'єктів противника, - військовий експерт Рябих
16:40
Оновлено
ватажок "МВД ЛНР" Ігор Корнет
Вибухи у Луганську: окупанти заявили про поранення ватажка "МВС ЛНР" Корнета внаслідок замаху
16:32
Віктор Орбан
Орбан порівняв ЄС із планами Гітлера. У Чехії заявили, що "ніхто не змушує Угорщину бути членом цієї спільноти"
16:24
невідомі роботи Рембрандта
У Великій Британії знайшли два портрети, які написав Рембрандт - їх виставлять на аукціон
16:19
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: загинули дві людини, ще одну поранено
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
Споживчі ціни у квітні 2023 р. зросли на 0,2% порівняно з березнем
16:00
TikTok
В Україні судитимуть блогера, який поширював у TikTok відео переміщення Сил оборони
15:58
Туреччина
У Туреччині відбудеться другий тур виборів президента: названо дату
15:36
Ексклюзив
Вибухи, Луганськ
На Луганщині ворог вже втратив тилові позиції, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
15:20
Ексклюзив
путін, путлер
У РФ почнеться фаза зміни режиму після поразки у війні проти України, - дипломат Огризко
15:19
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Велика Британія не надсилатиме Україні винищувачі, бо не має F-16, які потребують ЗСУ
15:07
Ексклюзив
Збитий російський літак
"Результат агресивної війни проти України": Ігнат про падіння літаків та гелікоптерів РФ у Брянській області
14:55
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Очевидно, що Лукашенко Путіну не подобається, - політтехнолог Голобуцький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV