Формування е-рецепта: МОЗ внесло зміни на час відновлення мобільного зв'язку
На період відновлення мобільного зв’язку будуть внесені тимчасові зміни щодо формування електронного рецепта
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
"На період кризи сповіщення з номером та кодом рецепта не будуть надходити пацієнтам усіх операторів мобільного звʼязку. Натомість відтепер інформаційна довідка буде містити код погашення, який потрібен для відпуску ліків фармацевтом в аптеці", - ідеться в повідомленні.
У МОЗ пояснили: аби отримати нові рецепти з 15 грудня 2023 року лікар обов’язково має надрукувати паперову інформаційну довідку або передати її в електронному вигляді. Така інформаційна довідка міститиме номер рецепта та код його погашення, який потрібно надати працівнику в аптеці.
Водночас у повідомленні зазначено, що це можна зробити дистанційно в узгодженому між лікарем та пацієнтом форматі (телефоном, месенджером тощо).
У випадку, коли пацієнтові виписали рецепт до 14 грудня включно, але СМС він не отримав, - варто звернутися до лікаря. Він згенерує нову інформаційну довідку, яка міститиме необхідні дані.
Якщо рецепт був отриманий попередньо і вам надійшла СМС - робити додаткові кроки не потрібно.
МОЗ звернуло увагу на те, що такі зміни є тимчасовими та стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Коли ж повністю відновлять зв’язок серед усіх абонентів мобільного оператора, - тоді буде відновлено СМС-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта.
Міністерство охорони здоров’я України акцентує, що такі зміни стосуються усіх програм, за якими призначаються ліки за е-рецептом: як за програмою реімбурсації, так і за власні кошти пацієнта. Також вони не впливають на процеси щодо виписування е-рецептів на медичні вироби.
- Нещодавно в Україні змінили процедуру отримання першого електронного рецепта. Пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно.
- Також МОЗ втричі збільшило термін дії е-рецептів. Строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які купуються пацієнтом, збільшився до 90 календарних днів із тридцяти, як було раніше.
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