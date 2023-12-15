Формування е-рецепта: МОЗ внесло зміни на час відновлення мобільного зв'язку

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

"На період кризи сповіщення з номером та кодом рецепта не будуть надходити пацієнтам усіх операторів мобільного звʼязку. Натомість відтепер інформаційна довідка буде містити код погашення, який потрібен для відпуску ліків фармацевтом в аптеці", - ідеться в повідомленні.

У МОЗ пояснили: аби отримати нові рецепти з 15 грудня 2023 року лікар обов’язково має надрукувати паперову інформаційну довідку або передати її в електронному вигляді. Така інформаційна довідка міститиме номер рецепта та код його погашення, який потрібно надати працівнику в аптеці.

Водночас у повідомленні зазначено, що це можна зробити дистанційно в узгодженому між лікарем та пацієнтом форматі (телефоном, месенджером тощо).

У випадку, коли пацієнтові виписали рецепт до 14 грудня включно, але СМС він не отримав, - варто звернутися до лікаря. Він згенерує нову інформаційну довідку, яка міститиме необхідні дані.

Якщо рецепт був отриманий попередньо і вам надійшла СМС - робити додаткові кроки не потрібно.

МОЗ звернуло увагу на те, що такі зміни є тимчасовими та стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Коли ж повністю відновлять зв’язок серед усіх абонентів мобільного оператора, - тоді буде відновлено СМС-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта.

Міністерство охорони здоров’я України акцентує, що такі зміни стосуються усіх програм, за якими призначаються ліки за е-рецептом: як за програмою реімбурсації, так і за власні кошти пацієнта. Також вони не впливають на процеси щодо виписування е-рецептів на медичні вироби.