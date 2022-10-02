Формувати очікування щодо звільнення Криму навесні 2023 року зарано, - експерт Defense Express Киричевський
Російська армія також проходить еволюцію в цій війні, вона не посиплеться цілком, щоб ЗСУ звільнили Крим навесні 2023 року
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Прогноз про те, що наші війська можуть до початку весни 2023 року звільнити на материку території до кордону 1991 року і до кінця весни звільнити Крим покладається тільки на нашу позитивну динаміку - покращення спроможностей ЗСУ", - заявив він.
Експерт зазначив, що є ще один важливий нюанс.
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"Дуже важливо отримати максимальну кількість перемог за 2 місяці поки мобілізовані формують підрозділи і не набули мінімального досвіду. Разом з тим, як еволюціонує наше військо в позитивну сторону, так і противник на нижчих та середніх ланках намагається еволюціонувати і нам протистояти. За умови, що якщо росіяни будуть валитися і деградувати, то варіант з звільненням Криму до кінця весни виглядає ймовірним, але росіяни не всюди будуть валитися і деградувати. Формувати очікування про те, що уже на початку літа Крим буде наш, на жаль, зарано", - підсумував Киричевський.
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