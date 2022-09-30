Скоро це закінчиться. Буданов спрогнозував фінал війни
За словами очільника ГУР МОУ, узимку війна суттєво вщухне, а навесні ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року
Про це Кирило Буданов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - сказав Кирило Буданов.
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