Про це Кирило Буданов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - сказав Кирило Буданов.

Увечері 30 вересня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу з боку Білорусі.

29 вересня колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що війна закінчиться у Криму 2023 року.

14 вересня Бен Ходжес закликав світ починати готуватися до розпаду Росії.

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