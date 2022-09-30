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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Все буде знищуватися. Данілов прокоментував загрозу з боку Білорусі

Все буде знищуватися. Данілов прокоментував загрозу з боку Білорусі

30 вересня, 2022 п'ятниця
22:39
війна з Росією На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов

Секретар РНБО переконує, що якщо дислокуватимуться засоби ураження нашої країни, ми їх маємо знищити

Про це Олексій Данілов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Відповідаючи на питання щодо можливості військового удару з боку Білорусі, Олексій Данілов сказав, що все, що небезпеку Україні, буде знищуватися.

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"Якими силами та засобами – це вже питання наших Збройних сил, це питання наших спецпідрозділів, наших хлопців і дівчат, які розуміють, в який спосіб вони можуть використовувати ті чи інші засоби ураження на тих, чи інших територіях. Повірте, якщо десь будуть стояти засоби ураження нашої країни, ми їх маємо знищити. Це наше завдання, де б вони не перебували", - заявив секретар РНБО.

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  • Увечері того ж дня ЗСУ звільнили Дробишеве під Лиманом.
  • У Білорусі з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі. Це може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами РФ.

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