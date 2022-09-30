Про це Олексій Данілов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Відповідаючи на питання щодо можливості військового удару з боку Білорусі, Олексій Данілов сказав, що все, що небезпеку Україні, буде знищуватися.

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"Якими силами та засобами – це вже питання наших Збройних сил, це питання наших спецпідрозділів, наших хлопців і дівчат, які розуміють, в який спосіб вони можуть використовувати ті чи інші засоби ураження на тих, чи інших територіях. Повірте, якщо десь будуть стояти засоби ураження нашої країни, ми їх маємо знищити. Це наше завдання, де б вони не перебували", - заявив секретар РНБО.

У вечірньому зверненні 30 вересня президент Зеленський прокоментував ситуацію на Сході та подякував бійцям 3 бригад та 1 батальйону.

Увечері того ж дня ЗСУ звільнили Дробишеве під Лиманом.

У Білорусі з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі. Це може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами РФ.