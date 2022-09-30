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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Білорусі може бути сформований стратегічний кулак для імітації чи завдання удару по Україні, - білоруський політолог Усов
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У Білорусі може бути сформований стратегічний кулак для імітації чи завдання удару по Україні, - білоруський політолог Усов

30 вересня, 2022 п'ятниця
16:55
війна з Росією білоруські та російські військові

Павло Усов, білоруський політолог, зазначив, що розміщення російських військ у Білорусі мають наміри відтягнути українські сили на північний напрямок та можливо завдати удар у напрямку Волині та Львова, аби перерізати логістичні шляхи постачання озброєння Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не треба забувати, що російські війська вже перебувають на території Білорусі, звідки регулярно обстрілюють Україну. Також військові аеродроми та різні тактичні об'єкти використовуються російськими військовими й з білоруської території було випущено понад тисячі крилатих та інших ракет. Відповідно, Лукашенко ще раніше був дотиснутий Путіним, тому питання зараз у тім, чи зміниться контекст щодо війни в Україні? Адже поки продовжується спеціальна військова операція, то Білорусь не може бути залучена, а залишається пасивним агресором", - зауважив політолог.

Павло Усов пояснив, що зміна контексту спеціальної військової операції на війну може статися після того, як будуть доєднанні окуповані Росією українські території до складу РФ, і тоді може змінитися формат на вітчизняну війну. Відповідно, за таких умов Білорусь буде зобов'язана долучитися до активних бойових дій проти України на північному напрямку.

"Також є інший момент, а саме збільшення розміщення російських військових у Білорусі, про яке ми вже говоримо, у кількості від 20 до 50 тисяч, а інколи називають чисельність і у 100 тисяч військових російського резерву. Мета такого розміщення, щоб створити стратегічний кулак для імітування або завдання удару по Україні. І у цьому є дві важливі цілі: перша – відтягнути значну кількість українського війська від критичних напрямків, де зараз ведуться бої, а друга – ми не можемо виключати, що удар може бути завданий не по Києву, який зараз міцно укріплений, а у напрямку Волині та Львова, щоб перерізати логістичні шляхи, через які до України йде постачання озброєння", - прокоментував Усов.

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Україна
Росія
Білорусь
російська армія
окуповані території
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