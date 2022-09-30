"Це кроки, які означають для нас багато": Зеленський прокоментував ситуацію на Сході та подякував бійцям 3 бригад та 1 батальйону
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Сході, зокрема в Лимані Донецької області та відзначив декілька бригад та один батальйон
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
"Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато", - наголосив президент.
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Також він подякував бійцям "за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму".
"Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади й 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя", - відзначив Зеленський.
- Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу за 30 вересня, ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях.
- Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.
- Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.
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