Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато", - наголосив президент.

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Також він подякував бійцям "за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму".

"Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади й 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя", - відзначив Зеленський.

Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу за 30 вересня, ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях.

Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.

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