ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога", - пишуть у Генштабі.

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