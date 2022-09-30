ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях
Українська артилерія та авіація продовжує успішно виконувати свою роботу на фронті, з початку доби ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога", - пишуть у Генштабі.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.
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