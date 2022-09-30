ЗСУ звільнили Дробишеве під Лиманом
Українські військові звільнили селище міського типу Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.
"Дробишеве — селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ", - написав він.
81-а об'єднана аеромобільна бригада записала відео, у якому повідомила про деокупацію населеного пункту у п'ятницю, 30 вересня.
- Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу за 30 вересня, ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях.
- Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.
- Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.
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