ЗСУ звільнили Дробишеве під Лиманом

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

"Дробишеве — селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ", - написав він.

81-а об'єднана аеромобільна бригада записала відео, у якому повідомила про деокупацію населеного пункту у п'ятницю, 30 вересня.

Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу за 30 вересня, ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях.

Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.

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