Про це Ходжес заявив в інтерв'ю для BBC.

"Ця війна завершиться, коли останній російський солдат перейде той великий міст через Керченську протоку. Я вважаю, що українські сили мають потенціал відкинути російські сили до лінії 23 лютого — до кінця цього року. Гадаю, що це справді можливо. Це буде важко, але думаю, що це цілком можливо", - сказав генерал.

За його прогнозом, до середини наступного року українські війська контролюватимуть Крим, якщо Захід продовжуватиме виконувати все, що обіцяв, і підтримуватиме санкції, які "не дозволять Росії підвестися на ноги".

"Тому, як на мене, ця часткова мобілізація та погрози, що лунають із Кремля, є визнанням того, що ситуація стрімко погіршується. І такі ситуації іноді можуть прискорюватися. Все може розвалитися швидше, ніж ми очікували. Я сподіваюся, що так і станеться. Що швидше, то краще. Але я напрочуд упевнений, що це закінчиться в Криму повним контролем України над своєю суверенною територією", - вважає Ходжес.

Щодо погроз застосувати проти України ядерну зброю, то генерал заявив, що це малоймовірний варіант.

"Я вважаю малоймовірним, що вони справді застосують ядерну зброю. Я не вважаю, що Путін і люди з його оточення – якими б злими вони не були, – що вони схильні до самогубства", – зазначив Ходжес. - І я думаю, що люди, які тримають президента Путіна у владі, думають, що після нього буде життя, і що після нього буде Росія. Тому Захід, міжнародне товариство має зосередитися на цих людях, кажучи: "Дивіться, не дозвольте йому скинути Росію зі скелі".

14 вересня Бен Ходжес закликав світ починати готуватися до розпаду Росії.

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