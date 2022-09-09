"Фото ЗСУ на в'їзді до Куп'янська - це ІПСО" й "лише 3% українського зерна надіслали бідним країнам": Центр при РНБО назвав фейки РФ за 9 вересня
У РФ 9 вересня брехали, що не планують "створювати труднощі для пересічних українців" і називали фото ЗСУ на в'їзді до Куп'янська ІПСО
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
Говорячи про можливе запровадження Росією віз для громадян України, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Не в наших (Росії, - ред.) планах створювати додаткові труднощі для пересічних українців, зокрема біженців, які шукають в Росії захист від переслідувань українських націоналістів… не забуваємо ми і про родинні зв’язки, що об’єднують народи двох країн". У ЦПД назвали це твердження маніпулятивним.
Також російські пропагандисти брехали, що "фото українських військових на тлі стели на в’їзді до Куп’янська - це інформаційно-психологічна операція. Оскільки ЗС РФ не контролює дорогу Р-07, мобільна група ЗСУ може спокійно приїхати, сфотографуватися та поїхати".
Президент Росії Володимир Путін поширив дезінформацію про те, що "не може бути сумнівів у правдивості твердження про те, що зерно з України майже не пішло до бідних країн… Усього 3% українського зерна пішли до найбідніших країн, і цей обсяг необхідно збільшувати".
- 9 вересня Центр при РНБО назвав "наратив дня" в Росії: слова Марії Захарової про те, що нібито "Україна прагне свідомо зіпсувати "дружні відносини" з Росією, скасувавши угоду про безвіз".
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