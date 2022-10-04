Нові фотографії Костянтин і Влада Ліберови показали в Instagram.

Світлини Ореста стали символом незламності української нації.

"Якщо ви спитаєте нас сьогодні, хто зробив головне фото цієї війни, нашою відповіддю буде - він, Орест. Але він цього начебто не усвідомлює. Більш того, саме Орест, не знаючи того, став людиною, яка не дала нам з Владою кинути документувати війну", - зазначили фотографи.

У коментарі до фото вони розповіли, що спілкувались зі звільненим з полону героєм, і анонсували інтервʼю.

"А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили", - написали Ліберови.

20 травня 2022 року світ облетіли фото поранених бійців з "Азовсталі". На той момент герої вже три місяці перебувала в осаді російських військ. Автор світлин – пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький (позивний Орест). Він разом з побратимами боронив Маріуполь.

16 травня ввечері з Азовсталі в Маріуполі евакуювали 264 військових до окупованих Новоазовська й Оленівки.

21 травня BABYLON'13 опублікував короткометражний фільм-прощання із меткомбінатом "Останній день на Азовсталі".

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед яких і Дмитро Козацький. Операція зі звільнення полонених містила три складники: обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

2 жовтня азовець Дмитро Козацький здобув нагороду фестивалю Kharkiv MeetDocs за фільм "Останній день на Азовсталі"

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