Фракція "Слуги народу" 17 липня проведе закриту зустріч із Зеленським, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



За його словами, туди будуть запрошені президент і члени уряду.



"Це не засідання фракції. У IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де проходять тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити", - сказав нардеп.



Арахамія зазначив, що місце проведення поки не визначено, додавши, що захід триватиме весь день.

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