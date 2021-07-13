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Фракція "Слуги народу" 17 липня проведе закриту зустріч із Зеленським, - Арахамія

13 липня, 2021 вiвторок
22:12
Суспільство Давид Арахамія

Керівник фракції Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" проведе одноденну неформальну зустріч з президентом і членами уряду 17 липня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, туди будуть запрошені президент і члени уряду.

"Це не засідання фракції. У IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де проходять тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити", - сказав нардеп.

Арахамія зазначив, що місце проведення поки не визначено, додавши, що захід триватиме весь день.

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Слуга народу
Давид Арахамія
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