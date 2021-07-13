Фракція "Слуги народу" 17 липня проведе закриту зустріч із Зеленським, - Арахамія
Керівник фракції Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" проведе одноденну неформальну зустріч з президентом і членами уряду 17 липня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, туди будуть запрошені президент і члени уряду.
"Це не засідання фракції. У IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де проходять тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити", - сказав нардеп.
Арахамія зазначив, що місце проведення поки не визначено, додавши, що захід триватиме весь день.
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