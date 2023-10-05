Франкфуртський книжковий ярмарок: Україна представить національний стенд з понад 500 книгами від 43 видавництв

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що Україну представлятимуть Український інститут книги, Goethe-Institut в Україні, Мистецький арсенал та Український інститут. Крім того, на кількох сценах у міжнародній дискусійній та українській галузевій програмах виступатимуть українські автори, перекладачі, публічні інтелектуали та громадські діячі.

Цьогоріч слоганом України буде "Крихкість буття" (Fragility of existence). Фокусом дискусій стане, зокрема, тема "Екологія та війна".



"Організатором роботи українського національного стенда у павільйоні 4.1/ B 82 є Український інститут книги. На стенді буде представлено понад 500 книг від 43 видавництв. Тут відбуватимуться переговори щодо продажу прав на українські книжки, всі слоти для переговорів уже заповнені", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті розповіли, що національний стенд України представлятимуть Ірина Цілик, Євгенія Лопата, Максим Яковлєв, Катерина Міхаліцина, Володимир Єрмоленко, Оксана Забужко, Анна Новосад, Олександр Михед, Павло Казарін, Ярина Чорногуз, Севгіль Мусаєва, Світлана Ославська, Олеся Островська-Люта, Альона Каравай, Вахтанг Кебуладзе, Катерина Калитко, Юлія Козловець, Павло Гольдін, Катерина Шаванова, Таня П’янкова, Остап Сливинський, Катерина Ботанова, Кирило Безкоровайний та інші. Повну українську програму англійською мовою можна переглянути тут.

"Жорстока війна Росії проти України не лише руйнує наше довкілля і наші оселі, забирає життя сотень тисяч людей. Своїми ракетами Росія намагається влучити в нашу ідентичність. Але ми витривалі і незламні. Українські автори воюють на фронті, волонтерять і пишуть нові книжки, видавці продовжують їх видавати, а читачі - купувати і читати. Ми з гордістю представляємо нові книжки українських авторів у Франкфурті. Завдяки зусиллям десятків людей ми представляємо на ФКЯ українську книгу, завдяки тисячам - українські книжки будуть перекладені і видані в різних країнах", - наголосила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.