Франція дозволила в'їзд українцям: необхідні негативний тест або вакцинація

Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.



"Безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав міністр.

Україну внесено до переліку країн так званої "зеленої" зони. У зв’язку з цим в’їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Міністерства внутрішніх справ Франціїна таких умовах:

Немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield). Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19. У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції за наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду,

Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років)

Тепер офіційно:

Безвіз із ????????Францією знову діє!



Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



На в’їзді:

????свідоцтво про вакцинацію

або

????свіжий негативний тест



Детальні умови в’їзду на карті МЗС???? https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021