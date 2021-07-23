Франція дозволила в'їзд українцям: необхідні негативний тест або вакцинація
23 липня Франція внесла Україну до країн "зеленої" зони: відтепер для в'їзду необхідно лише зробити негативний ПЛР-тест, або показати довідку про вакцинацію
Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.
"Безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав міністр.
Україну внесено до переліку країн так званої "зеленої" зони. У зв’язку з цим в’їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Міністерства внутрішніх справ Франціїна таких умовах:
- Немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield). Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.
- У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції за наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду,
Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років)
- Нагадаємо,Швеція з 26 липня скасовує обмеження на в'їзд для українських туристів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.99
Купівля 26.99Продаж 27.23
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе