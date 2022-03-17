Франція має бути готова до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка "може повернутися на європейський континент"
Про це з посиланням на Liberation, повідомляє ЄП.
У своїй промові Макрон заявив, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, зарза він становить трохи більше 40 млрд євро.
За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.
Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити їх, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на континент".
Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у армії та збільшення чисельності в поліції та жандармерії.
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