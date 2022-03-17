Франція має бути готова до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон

Про це з посиланням на Liberation, повідомляє ЄП.

У своїй промові Макрон заявив, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, зарза він становить трохи більше 40 млрд євро.

За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.

Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити їх, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на континент".

Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у армії та збільшення чисельності в поліції та жандармерії.