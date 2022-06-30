Франція надасть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar
Про це Макрон заявив після саміту НАТО в Мадриді.
"Союзники виконують свої обов’язки. Франція дуже швидко доставить 6 додаткових гармат Caesar, а також бронетехніку для захисту від жорстокої агресії Росії", - сказав Макрон.
Він заявив, що Росія не має виграти війну в Україні, бо це поставить під загрозу безпеку Європи загалом.
Макрон відкинув звинувачення Росії у тому, що війна була реакцією на агресивну поведінку НАТО.
Він також оголосив, що союзники "одностайно вирішили посилити нашу економічну та військову підтримку України".
- 29 червня Франція надіслала Україні медичне обладнання й ліки для надання екстреної допомоги 250 пацієнтам. Медичне обладнання надали Центр кризової підтримки МЗС Франції, Оперативний центр регулювання та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я й соціального захисту МОЗ, регіональні агенції охорони здоров’я та кілька французьких лікарень.
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