Франція надасть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar

Про це Макрон заявив після саміту НАТО в Мадриді.

"Союзники виконують свої обов’язки. Франція дуже швидко доставить 6 додаткових гармат Caesar, а також бронетехніку для захисту від жорстокої агресії Росії", - сказав Макрон.

Він заявив, що Росія не має виграти війну в Україні, бо це поставить під загрозу безпеку Європи загалом.

Макрон відкинув звинувачення Росії у тому, що війна була реакцією на агресивну поведінку НАТО.

Він також оголосив, що союзники "одностайно вирішили посилити нашу економічну та військову підтримку України".

29 червня Франція надіслала Україні медичне обладнання й ліки для надання екстреної допомоги 250 пацієнтам. Медичне обладнання надали Центр кризової підтримки МЗС Франції, Оперативний центр регулювання та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я й соціального захисту МОЗ, регіональні агенції охорони здоров’я та кілька французьких лікарень.