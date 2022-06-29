Про це повідомило МЗС Франції.

Допомогу надіслали через Словаччину 28 червня, потім її передадуть до МОЗ України. Вантаж містить медичний посту котрий складається з ліків і медобладнання, серед якого - пристрої для реанімації й анестезії. Він призначений для посилення структур екстреної допомоги та дає змогу допомагати 250 пацієнтам.

Медичне обладнання надали Центр кризової підтримки МЗС Франції, Оперативний центр регулювання та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я й соціального захисту МОЗ, регіональні агенції охорони здоров’я та кілька французьких лікарень. У міністерстві зауважили, що операцію проведено в межах Механізму цивільного захисту ЄС і вона свідчить про солідарність французів з українцями.

28 червня стало відомо, що Франція поставить Україні значну кількість бронетранспортерів типу VAB.

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