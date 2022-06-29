Франція передала Україні медичне обладнання для екстреної допомоги
Франція надіслала Україні медичне обладнання й ліки для надання екстреної допомоги 250 пацієнтам
Про це повідомило МЗС Франції.
Допомогу надіслали через Словаччину 28 червня, потім її передадуть до МОЗ України. Вантаж містить медичний посту котрий складається з ліків і медобладнання, серед якого - пристрої для реанімації й анестезії. Він призначений для посилення структур екстреної допомоги та дає змогу допомагати 250 пацієнтам.
Медичне обладнання надали Центр кризової підтримки МЗС Франції, Оперативний центр регулювання та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я й соціального захисту МОЗ, регіональні агенції охорони здоров’я та кілька французьких лікарень. У міністерстві зауважили, що операцію проведено в межах Механізму цивільного захисту ЄС і вона свідчить про солідарність французів з українцями.
- 28 червня стало відомо, що Франція поставить Україні значну кількість бронетранспортерів типу VAB.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.28
Купівля 34.28Продаж 35.17
-
EUR
Купівля 35.83Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе