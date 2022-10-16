Франція почне тренувати українських військових
Франція прийме до 2 тисяч українських військовослужбовців, які протягом кількох тижнів мають пройти військову підготовку у французьких частинах
Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, передає LeParisien.
"Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план підготовки, який дозволить розмістити у країні до 2 тисяч українських військових. Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів", - заявив Лекорню.
Раніше у Франції вже готували українських артилеристів для обслуговування гаубиць Caesar, які були передані Україні.
"Необхідно підготувати нове покоління солдатів, які б змогли триматися тривалий час. Ми це робимо, дотримуючись норм права і не стаючи стороною конфлікту, оскільки ми не перебуваємо в стані війни, а допомагаємо країні, що воює", - підкреслив Лекорню.
Міністр нагадав про створення фонду для закупівлі озброєнь для потреб Києва у розмірі 100 млн євро. За його словами, ці кошти надано Францією українцям, які можуть на них купувати необхідне озброєння за умови, що воно буде французьким виробництвом.
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