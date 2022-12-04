Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірні Франції та Польщі розпочнуть гру о 17:00 в Досі. Наживо матч покаже Megogo.

Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції.

Польща зіграла внічию з Мексикою (0:0), перемогла Саудівську Аравію (2:0), програла Аргентині (0:2) та стала другою в групі C.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Франція - Польща

Доха, стадіон "Аль-Тумама"

4 грудня, 17:00

Пряма трансляція на Megogo

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