Франція - Польща: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
У неділю, 4 грудня, збірні Франції та Польщі зустрінуться у першому раунді чемпіонату світу - 2022 в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірні Франції та Польщі розпочнуть гру о 17:00 в Досі. Наживо матч покаже Megogo.
Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції.
Польща зіграла внічию з Мексикою (0:0), перемогла Саудівську Аравію (2:0), програла Аргентині (0:2) та стала другою в групі C.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Франція - Польща
Доха, стадіон "Аль-Тумама"
4 грудня, 17:00
Пряма трансляція на Megogo
- У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла США та стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу. Збірна Аргентини виявилась сильнішою за Австралію.
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