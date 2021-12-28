Франція посилила карантинні обмеження на тлі поширення "Омікрону"

Про це повідомляє BBC.



З 3 січня у Франції працівники мусять за можливості перейти на роботу в дистанційному режимі, а масові зібрання буде обмежено до 2 тис. осіб у приміщенні.



Нові правила також передбачають обмеження до 5 тис. осіб на публічні зібрання на відкритому повітрі, і заборону на вживання їжі та напоїв в транспорті. Носіння масок стане обов’язковим у центрах міст.



Уряд також скоротив період між повторними щепленнями з чотирьох місяців після останньої вакцинації до трьох місяців.



Уряд вдався до цих дій, оскільки у суботу у Франції було зафіксовано понад 100 тис. нових заражень коронавірусом за добу - це найбільша кількість випадків у країні з початку пандемії.



Проте прем’єр-міністр Франції не ввів новорічну комендантську годину. Школи також відновлять роботу, як планувалося, 3 січня.



Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив, що кількість заражень COVID-19 подвоюється кожні два дні та попередив про "мегахвилю" нових випадків.



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