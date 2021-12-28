Франція посилила карантинні обмеження на тлі поширення "Омікрону"
Уряд Франції оголосив про жорсткіші карантинні обмеження на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє BBC.
З 3 січня у Франції працівники мусять за можливості перейти на роботу в дистанційному режимі, а масові зібрання буде обмежено до 2 тис. осіб у приміщенні.
Нові правила також передбачають обмеження до 5 тис. осіб на публічні зібрання на відкритому повітрі, і заборону на вживання їжі та напоїв в транспорті. Носіння масок стане обов’язковим у центрах міст.
Уряд також скоротив період між повторними щепленнями з чотирьох місяців після останньої вакцинації до трьох місяців.
Уряд вдався до цих дій, оскільки у суботу у Франції було зафіксовано понад 100 тис. нових заражень коронавірусом за добу - це найбільша кількість випадків у країні з початку пандемії.
Проте прем’єр-міністр Франції не ввів новорічну комендантську годину. Школи також відновлять роботу, як планувалося, 3 січня.
Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив, що кількість заражень COVID-19 подвоюється кожні два дні та попередив про "мегахвилю" нових випадків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе