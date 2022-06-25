Франція спростувала інформацію про захоплення САУ Caesar росіянами
Головний штаб збройних сил Франції спростував інформацію про захоплення росіянами самохідних артилерійських установок Caesar в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Ця інформація є хибною. Ми її категорично відкидаємо. Ми обговорили це з нашими українськими партнерами", - заявив представник головного штабу збройних сил Франції.
Про те, що Росія захопила установки Caesar, заявив французький політик Режіс Кастельно. За його словами, їх було відправлено на Уралвагонзавод, який після цього попросив передати президенту Франції Емманюелю Макрону подяку за "подаровані" САУ.
Однак офіційно ні сама компанія, ні представники російської армії ніяк не коментували інформацію про артилерійські установки.
- 25 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото самохідних артилерійських установок Caesar, які вже використовуються на передовій.
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