Франція - Україна: де та коли дивитись матч нашої молодіжки у чвертьфіналі Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що українська молодіжка є аутсайдером матчу, на виграш України дають коефіцієнт 5,80. Виграш Франції оцінюють у 1,68. Нічия - 4,25.

За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Французи виявились кращими за швейцарців, італійців і норвежців.

Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

У півфіналі молодіжного Євро-2023 Іспанія зіграє проти переможця пари Україна/Франція, а Ізраїль - Англія/Португалія. Матчі пройдуть 5 липня.

Молодіжний Євро-2023

Чвертьфінал

2 липня

Франція U21 - Україна U21

Клуж, Румунія

Стадіон "Клуж Арена"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та сайті "Суспільне Спорт"

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