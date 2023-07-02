Франція - Україна: де та коли дивитись матч нашої молодіжки у чвертьфіналі Євро-2023
Сьогодні, 2 липня, відбудеться матч чвертьфіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що українська молодіжка є аутсайдером матчу, на виграш України дають коефіцієнт 5,80. Виграш Франції оцінюють у 1,68. Нічия - 4,25.
За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Французи виявились кращими за швейцарців, італійців і норвежців.
Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
У півфіналі молодіжного Євро-2023 Іспанія зіграє проти переможця пари Україна/Франція, а Ізраїль - Англія/Португалія. Матчі пройдуть 5 липня.
Молодіжний Євро-2023
Чвертьфінал
2 липня
Франція U21 - Україна U21
Клуж, Румунія
Стадіон "Клуж Арена"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та сайті "Суспільне Спорт"
Фото: Getty Images
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023.
- У 3-му турі групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Франції розгромила Швейцарію.
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